Lareira explode e quatro pessoas sofrem queimaduras em Iporã do Oeste Quatro pessoas ficaram feridas após a lareira explodir em Iporã do Oeste, no Oeste de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros foi chamado...

Quatro pessoas ficaram feridas após a lareira explodir em Iporã do Oeste, no Oeste de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros foi chamado na noite de domingo (30) e atendeu as vítimas de queimadura.

