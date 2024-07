Lealdade Canina: Cães Acompanham Dono em Momento Difícil Dois cães chamaram a atenção durante o atendimento de uma ocorrência no início da manhã desta quinta-feira (25), em Chapecó, no Oeste... ND Mais|Do R7 25/07/2024 - 18h53 (Atualizado em 25/07/2024 - 18h53 ) ‌



Dois cães chamaram a atenção durante o atendimento de uma ocorrência no início da manhã desta quinta-feira (25), em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Os animais de estimação não saíram de perto da ambulância onde o dono estava sendo atendido após ser golpeado com facão.

