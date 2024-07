ND Mais |Do R7

Lei Vini Jr: protocolo para interromper jogos em caso de racismo O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sancionou uma norma chamada Lei Vini Jr que estabelece um protocolo para interromper...

‌



A+

A-

Imagem da matéria

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sancionou uma norma chamada Lei Vini Jr que estabelece um protocolo para interromper partidas esportivas em casos de racismo e homofobia no estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Lei Vini Jr é aprovada para interromper jogos em caso de racismo

• FOTOS: Acidente ‘bizarro’ com caminhão deixa muro destruído e bloqueia rua em Joinville

• ‘Carismático e atencioso’: quem era o vereador que morreu enquanto pagava promessa em romaria