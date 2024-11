Leilão de veículos do TJSC tem carros a partir de R$ 11 mil, abaixo da tabela FIPE Leilão de veículos do TJSC tem carros a partir de R$ 11 mil, abaixo da tabela FIPE ND Mais|Do R7 07/11/2024 - 18h30 (Atualizado em 07/11/2024 - 18h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leilão de veículos do TJSC

O TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) promove, até 4 de dezembro, um leilão de veículos seminovos. São 11 carros e uma motocicleta, com automóveis com lances mínimos de R$ 11 mil, abaixo do valor da tabela Fipe.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Chuva causa alagamentos e carros ficam ilhados em Chapecó

Projeto distribui absorventes de graça em escolas municipais de Indaial

Festival Lanterna Mágica chega em dezembro e homenageia Carla Camurati