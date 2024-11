Leilão milionário em Joinville: área do Grupo Athletic à venda O imóvel, avaliado em R$ 23,7 milhões, está disponível com um desconto de 60% ND Mais|Do R7 15/10/2024 - 22h08 (Atualizado em 15/10/2024 - 22h08 ) twitter

Uma área de 73.493 m² do Grupo Athletic, especializado em materiais esportivos e atualmente em recuperação judicial, está sendo leiloada na rua Rui Barbosa, na Zona Industrial Norte de Joinville (SC). Os interessados têm até o dia 28 de outubro para enviar lances e propostas. O imóvel, avaliado em R$ 23,7 milhões, está disponível com um desconto de 60%, com um valor mínimo de oferta fixado em R$ 9,48 milhões.

