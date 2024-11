Líder de reclamações em SC, Yeesco volta a atrasar entregas e corre risco de multa do Procon Líder de reclamações em SC, Yeesco volta a atrasar entregas e corre risco de multa do Procon ND Mais|Do R7 15/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 15/11/2024 - 23h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Yeesco

A Yeesco, loja de roupas com sede em Brusque, foi alvo, nesta semana, de nova notificação do Procon, desta vez de Santa Catarina. Segundo o órgão de defesa do consumidor, a empresa tem até 20 dias para enviar respostas a uma série de exigências feitas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a situação da Yeesco.

Leia Mais em ND Mais:

FOTOS: Manifestantes pressionam pelo fim da escala 6×1 em Florianópolis; ‘viver com dignidade’

PEC da escala 6×1 ganha adesão de parlamentares da direita; veja quais são

Em meio a novos problemas, tarifa do ferry boat da Vila da Glória sobe 32,25%