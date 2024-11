Líderes do G20 aprovam taxação dos super-ricos Líderes do G20 aprovam taxação dos super-ricos ND Mais|Do R7 19/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 19/11/2024 - 15h29 ) twitter

Lula no G20

Os líderes mundiais reunidos no encontro do G20, no Rio de Janeiro, aprovaram a taxação dos super-ricos na carta final da cúpula, divulgada na segunda-feira (18). A proposta foi a principal bandeira da presidência do Brasil.

