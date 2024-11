Limpeza de reservatórios afeta abastecimento de água em Criciúma Limpeza inicia nesta terça-feira (15) e segue até quinta-feira (17) ND Mais|Do R7 15/10/2024 - 09h28 (Atualizado em 15/10/2024 - 09h28 ) twitter

Nesta semana, a Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) realizará a limpeza e a desinfecção de reservatórios de Criciúma, no Sul de Santa Catarina. Os trabalhos comprometerão o abastecimento de água em alguns bairros do município. A higienização faz parte do controle de qualidade, sendo realizado também a partir de análises diárias na água captada, nas Estações de Tratamento e nas redes de distribuição.

