Lionel Messi revela desejo de tirar foto com lenda da NBA

Lionel Messi expressou o desejo de tirar uma foto com outro ícone do esporte: Michael Jordan. O astro argentino disse que após atender a inúmeros pedidos de fotos de fãs, gostaria de estar no papel de admirador e conseguir uma fotografia com o lendário ex-jogador da NBA.

