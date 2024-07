ND Mais |Do R7

Litoral Norte de SC em alerta devido às chuvas constantes Faz quase uma semana que chove diariamente no Litoral Norte de Santa Catarina, o que deixou as Defesas Civis de Itajaí e cidades...

Faz quase uma semana que chove diariamente no Litoral Norte de Santa Catarina, o que deixou as Defesas Civis de Itajaí e cidades da região em alerta por conta do solo encharcado e possíveis alagamentos pontuais.

