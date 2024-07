Livro com imagens exclusivas de Pomerode: uma viagem visual pelos 200 anos da imigração alemã Mais de 200 fotos exclusivas foram reunidas no livro “Pomerode: a cidade mais alemã do Brasil”, que celebra os 200 anos da imigração... ND Mais|Do R7 19/07/2024 - 09h33 (Atualizado em 19/07/2024 - 09h33 ) ‌



Mais de 200 fotos exclusivas foram reunidas no livro “Pomerode: a cidade mais alemã do Brasil”, que celebra os 200 anos da imigração alemã no Brasil. Lançado neste mês, a obra contem imagens únicas captadas pelo fotógrafo Ingo Penz, que registrou o cotidiano da população, suas tradições e os costumes mantidos pelos pomerodenses.

