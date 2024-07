Lobo-marinho relaxa na praia de Florianópolis

ND Mais |Do R7

Moradores do Pântano do Sul, praia de Florianópolis, flagraram o momento em que um lobo-marinho descansava na faixa de areia do local...

Moradores do Pântano do Sul, praia de Florianópolis, flagraram o momento em que um lobo-marinho descansava na faixa de areia do local. O visitante chegou na manhã desta quinta-feira (11) e tirou uma 'soneca' na praia.

