Loja de Joinville é alvo de furtos e fecha as portas Uma loja de roupas de Joinville, no Norte catarinense, foi furtada quatro vezes em um período de dois meses. Três das invasões aconteceram... ND Mais|Do R7 24/07/2024 - 11h44 (Atualizado em 24/07/2024 - 11h44 ) ‌



Uma loja de roupas de Joinville, no Norte catarinense, foi furtada quatro vezes em um período de dois meses. Três das invasões aconteceram em um prazo de apenas 20 dias. Todos os furtos foram registrados por câmeras de segurança, mas isso não impediu a volta dos suspeitos ao local. O proprietário do estabelecimento decidiu fechar as portas do comércio.

