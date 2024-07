Luciano Hang é Condenado por Ofensas a Arquiteto O empresário Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan, foi condenado pelos crimes de injúria e difamação, contra um arquiteto... ND Mais|Do R7 25/07/2024 - 16h54 (Atualizado em 25/07/2024 - 16h54 ) ‌



O empresário Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan, foi condenado pelos crimes de injúria e difamação, contra um arquiteto no Rio Grande do Sul. A decisão foi proferida pela 1ª Câmara Especial Criminal do TJRS, na terça-feira (23).

