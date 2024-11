Luiza Fullana e Ana Candiotto são confirmadas no WTA 125 de Florianópolis Luiza Fullana e Ana Candiotto são confirmadas no WTA 125 de Florianópolis ND Mais|Do R7 27/11/2024 - 20h08 (Atualizado em 27/11/2024 - 20h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luiza Fullana e Ana Candiotto

As atletas Luiza Fullana e Ana Candiotto foram confirmadas pela organização do MundoTênis Open na chave principal do maior evento feminino do país e único da série WTA, que acontece em Florianópolis entre 1º e 8 de dezembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Trecho da BR-470 em Agronômica ficará em sistema ‘pare e siga’ até 15 de dezembro

BR-163 avança para a etapa final das obras de pavimentação e adequação em SC

Primeira parcela do 13º salário deve ser paga até sexta-feira; entenda