Luzes, Papai Noel e Camerata: veja como será a abertura do Natal em Florianópolis
ND Mais|Do R7 13/11/2024 - 22h49 (Atualizado em 13/11/2024 - 22h49 )

Abertura do Natal em Florianópolis

A Capital entra no clima natalino a partir das 19h30 desta quarta-feira (13), quando as luzes serão acendidas no Centro e o Papai Noel recebe a chave da cidade. As atrações fazem parte da programação que marca a abertura do Natal em Florianópolis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de toda a programação natalina!

