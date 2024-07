Maga Stopassoli: a nova voz da política na NDTV Criciúma

ND Mais |Do R7

Novidade na NDTV Criciúma. Maga Stopassoli estreia, nesta quarta-feira (3), como comentarista política na tela da emissora. A jornalista, que se comunica com o público de forma autêntica e espontânea, vai participar, três vezes por semana, do Balanço Geral. A profissional deve comentar os principais destaques das Eleições 2024 no Sul de Santa Catarina.

