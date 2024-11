Maior apreensão de haxixe em SC marca história da PRF Droga foi apreendida após fuga, com início em Torres (RS) e finalização em São João do Sul (SC), de sete quilômetros ND Mais|Do R7 14/10/2024 - 15h48 (Atualizado em 14/10/2024 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As PRFs (Polícia Rodoviária Federal) de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul realizaram a maior apreensão de haxixe pelo órgão no estado catarinense. Segundo informações, foram encontrados 96 quilos da droga, no fim de tarde de domingo (13), após uma abordagem que teve início em Torres, no RS, e finalizou em São João do Sul, no Extremo Sul SC.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• 96 quilos: PRF realiza a maior apreensão de haxixe da história na BR-101 em SC

• VÍDEOS: Marca misteriosa volta a aparecer em SC; ‘voltaram?’

• Quem era o jovem de 18 anos que morreu afogado em cachoeira no Sul de SC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.