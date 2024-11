Mais de 2,3 milhões de frascos de vacinas vencidas foram incineradas pelo Ministério da Saúde Mais de 2,3 milhões de frascos de vacinas vencidas foram incineradas pelo Ministério da Saúde ND Mais|Do R7 04/11/2024 - 22h30 (Atualizado em 04/11/2024 - 22h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vacinas Vencidas

Mais de 2,3 milhões de frascos de vacinas vencidas foram descartados pelo ministério da Saúde em 2024. O número de doses perdidas pode ter sido maior, uma vez que um único frasco, dependendo do imunizante, pode conter mais de uma dose de aplicação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre a situação das vacinas no Brasil!

Leia Mais em ND Mais:

Defesa Civil alerta para alagamentos na Grande Florianópolis; veja áreas em risco

Riscos de alagamentos: pancadas de chuva deixam SC em alerta nos próximos dias

Corpo carbonizado é encontrado em casa incendiada em SC