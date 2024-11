Mais de mil toneladas: Penha atinge segundo lugar no Brasil em produção de moluscos Mais de mil toneladas: Penha atinge segundo lugar no Brasil em produção de moluscos ND Mais|Do R7 12/11/2024 - 21h49 (Atualizado em 12/11/2024 - 21h49 ) twitter

Praia da Cancela

Penha, Litoral Norte de Santa Catarina, se destacou com a posição de segunda maior produtora de moluscos do Brasil, com 1.021 toneladas de mexilhões por ano. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, do Governo Federal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre a produção de moluscos em Penha!

