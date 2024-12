Maldição do ano do centenário quebra o ‘pacto’ e o Athletico vai jogar a Série B em 2025 No ano do centenário e após anunciar um 'pacto' pela permanência, o Athletico perdeu para o Atlético-MG e terminou rebaixado para a... ND Mais|Do R7 08/12/2024 - 23h48 (Atualizado em 08/12/2024 - 23h48 ) twitter

O ano é do centenário, mas a festa do Athletico ficou fora de campo. O time está rebaixado para a Série B do Brasileiro, mesmo após lançar uma campanha de ‘pacto’ pela permanência – o que não deu certo. O time perdeu para o Atlético-MG neste domingo (8) e caiu.

Para mais detalhes sobre essa reviravolta no futebol, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

