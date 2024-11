Manhã chuvosa causa transtornos e congestionamentos na Grande Florianópolis Manhã chuvosa causa transtornos e congestionamentos na Grande Florianópolis ND Mais|Do R7 21/11/2024 - 13h09 (Atualizado em 21/11/2024 - 13h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Condições de trânsito na Grande Florianópolis

A quinta-feira (21) inicia com trânsito lento em diferentes pontos e congestionamentos na Grande Florianópolis. As más condições do tempo afetam, diretamente, as condições do tráfego nas principais rodovias da região. Motoristas precisam redobrar atenção ao trânsito.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre os transtornos no trânsito.

Leia Mais em ND Mais:

Carro com excesso de passageiros revela condição análoga à escravidão em SC e três são presos

Pai do estudante de Medicina morto pela PM cobra por justiça: ‘Quem vai devolver meu filho?’

Óleo vaza, se espalha por 15 km e mobiliza bombeiros em Jaraguá do Sul