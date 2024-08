Manhã Gelada em Chapecó: Paisagens de Geada Encantam O município de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, iniciou a terça-feira (13) com paisagens congeladas em alguns bairros. Conforme... ND Mais|Do R7 13/08/2024 - 13h16 (Atualizado em 13/08/2024 - 13h16 ) ‌



O município de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, iniciou a terça-feira (13) com paisagens congeladas em alguns bairros. Conforme a Defesa Civil foram registrados 2 °C no amanhecer.

