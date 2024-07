Manifestações indígenas interrompem trânsito na ponte entre SC e RS

ND Mais |Do R7

A rodovia SCT-480, na cabeceira da ponte no Goio-Ên, foi liberada após bloqueios realizados por indígenas das etnias Kaingang, Guarani e Xokleng, nesta quarta-feira (3). A ponte faz a divisa dos municípios de Chapecó, no Oeste de SC, e de Nonoai, no Rio Grande do Sul.

