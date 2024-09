Marcola apresenta sinais preocupantes de psicose após isolamento Uma petição apresentada pela defesa de Marcola aponta que ele estaria sendo colocado em situações de isolamento social prolongado no... ND Mais|Do R7 03/09/2024 - 20h01 (Atualizado em 03/09/2024 - 20h01 ) ‌



Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, apontado como líder do PCC (Primeiro Comando da Capital), estaria passando por um longo período de isolamento social no presídio, gerando transtornos mentais como psicose e desorientação. A situação foi revelada em uma petição enviada para a administração da Penitenciária Federal de Brasília pela defesa do detento.

