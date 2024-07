Marcus Vínicius D'Almeida brilha em sua estreia olímpica no Tiro com Arco O brasileiro Marcus Vínicius D'Almeida, do tiro com arco, estreou nas Olimpíadas de Paris na manhã desta quinta-feira (25). Ele somou... ND Mais|Do R7 25/07/2024 - 16h54 (Atualizado em 25/07/2024 - 16h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O brasileiro Marcus Vínicius D'Almeida, do tiro com arco, estreou nas Olimpíadas de Paris na manhã desta quinta-feira (25). Ele somou 673 pontos na qualificatória e terminou em 17º lugar, sendo a melhor marca do atleta em Jogos Olímpicos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Tudo o que se sabe sobre caso de esteticista morta e enterrada na cozinha de casa em Palhoça

• Brasileiro estreia no Tiro com Arco com melhor marca da carreira em Olimpíadas

• ‘Absurdo’: o que Luciano Hang disse após ser condenado por ofender arquiteto