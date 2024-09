Maria Terezinha Debatin volta ao comando da FCC Nome de confiança do governador Jorginho Mello, Maria Terezinha Debatin substitui Rafael Nogueira na Fundação Catarinense de Cultura... ND Mais|Do R7 06/09/2024 - 20h50 (Atualizado em 06/09/2024 - 20h50 ) ‌



Com a saída do professor Rafael Nogueira da Presidência da Fundação Catarinense de Cultura (FCC), a atual Secretária-Adjunta de Estado da Administração, Maria Terezinha Debatin, 68 anos, reassume o comando do órgão. Fontes de dentro do governo e da própria FCC ouvidas pelo blog nesta sexta-feira já davam como certa a sua nomeação pelo governador Jorginho Mello.

