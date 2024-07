Marina Itajaí Boat Show 2024: O maior evento náutico do Sul do país

ND Mais |Do R7

Começou na última quinta-feira (04) o Marina Itajaí Boat Show, que é o maior evento náutico do Sul do país. A amostra está acontecendo em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, e reúne embarcações de 70 marcas, com a expectativa de gerar R$ 250 milhões em negócios.

