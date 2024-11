Maurício Manieri celebra 25 anos de carreira e traz apresentação de clássicos a Joinville Maurício Manieri celebra 25 anos de carreira e traz apresentação de clássicos a Joinville ND Mais|Do R7 05/11/2024 - 22h49 (Atualizado em 05/11/2024 - 22h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maurício Manieri

Maurício Manieri vem a Joinville, no Norte catarinense, para apresentar a tour de comemoração aos 25 anos de carreira. O show será realizado no dia 14 de novembro, às 21h, no Teatro da Liga.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse espetáculo imperdível!

Leia Mais em ND Mais:

Invasão em contas bancárias: Balneário Camboriú e Joinville na mira da Polícia Civil

Tinder no Procon? Homem ‘procura seus direitos’ após não conseguir encontros; entenda

‘Zera Dívida’: Casan lança programa com descontos na Semana Nacional de Conciliação