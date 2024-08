MDB-SC: A Força que Domina as Prefeituras de SC por Décadas Líder no ranking de prefeitos eleitos no Estado desde os anos 1990, o MDB-SC vai tentar manter a escrita nas eleições deste ano.... ND Mais|Do R7 07/08/2024 - 19h26 (Atualizado em 07/08/2024 - 19h26 ) ‌



Líder no ranking de prefeitos eleitos no Estado desde os anos 1990, o MDB-SC vai tentar manter a escrita nas eleições deste ano. Encerradas as convenções municipais na segunda-feira (5), a legenda confirma que terá 182 candidatos a prefeito e 77 a vice-prefeito, estando na disputa em 259 majoritárias no Estado, o que corresponde a 87,8% das cidades pelo Estado.

