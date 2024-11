MDB se aproxima de Jorginho e busca condições para nova secretaria Deputados estaduais do MDB querem construir contraproposta ao convite do governador Jorginho Mello (PL) para que o partido assuma a... ND Mais|Do R7 23/10/2024 - 00h08 (Atualizado em 23/10/2024 - 00h08 ) twitter

No almoço da bancada dos deputados estaduais do MDB, nesta terça-feira, ficou clara que a disposição da maior parte do grupo é de aceitar a proposta do governador Jorginho Mello (PL) para que o partido ocupe a Secretaria de Agricultura e fortaleça o laços políticos de olho nas eleições de 2026. Nome certo na disputa pela reeleição, Jorginho quer os emedebistas em sua composição.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

