'Me comoveu': Sandy surpreende 'sósia' de SC com mensagem emocionante “Vim te dar parabéns pelo talento”, disse Sandy à artista Jéssica Lira, de Joinville, que viralizou na internet devido à sua semelhança...

“Vim te dar parabéns pelo talento”, disse Sandy à artista Jéssica Lira, de Joinville, que viralizou na internet devido à sua semelhança com a cantora. Sandy enviou uma mensagem para Jéssica após assistir a um vídeo gravado em um supermercado da cidade do Norte do Estado.

