MEC anuncia bolsa de R$ 500 para estudantes de licenciatura com nota alta no Enem
ND Mais|Do R7 04/11/2024 - 15h31

Estudantes que utilizarem a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para cursar licenciaturas poderão receber um auxílio de mais de R$ 500. O benefício será pago no programa Pé-de-Meia Licenciatura, que será oficialmente anunciado neste mês de novembro e deve começar a ser distribuído em 2025.

