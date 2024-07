ND Mais |Do R7

Média de exportações de carne de frango indica resultado positivo para 2024 A média de exportações brasileiras de carne de frango (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) em 2024 indica...

‌



A+

A-

A média de exportações brasileiras de carne de frango (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) em 2024 indica resultados positivos para o ano de 2024, analisa a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Conforme a análise comparativa, a média das exportações registradas neste ano foi de 431,4 mil toneladas, número 0,8% superior ao registrado na média dos doze meses do ano passado, com 428,2 mil toneladas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Média de exportações de carne de frango indica resultado positivo para 2024

• ‘Verdadeira faxina no fígado’: acabe com colesterol ruim com esse chá poderoso

• Mais da metade dos bares e restaurantes em SC não lucrou em maio, diz pesquisa