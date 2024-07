Medina e Chumbinho Brilham nas Olimpíadas de Paris 2024 Gabriel Medina e João “Chumbinho” Chianca venceram as suas respectivas categorias e avançaram ao terceiro round do surfe das Olimpíadas... ND Mais|Do R7 28/07/2024 - 04h22 (Atualizado em 28/07/2024 - 04h22 ) ‌



Gabriel Medina e João “Chumbinho” Chianca venceram as suas respectivas categorias e avançaram ao terceiro round do surfe das Olimpíadas Paris 2024 neste sábado (27). A competição aconteceu na praia de Teahupo´o, no Taiti, em um dia que as ondas bateram até 3,5 metros.

