Mega da Virada 2024: começam vendas de apostas para o prêmio colossal de R$ 600 milhões Mega da Virada 2024: começam vendas de apostas para o prêmio colossal de R$ 600 milhões ND Mais|Do R7 11/11/2024 - 22h29 (Atualizado em 11/11/2024 - 22h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

São Paulo, 30/12/2014 - Cotidiano - Jogos da Mega Sena da virada que deverá pagar 240 Milhões. Foto: Robson Fernandjes / Fotos Públicas

A loteria mais aguardada do ano já está com as vendas das apostas abertas. O concurso especial Mega da Virada 2024 irá sortear R$ 600 milhões, o maior da história da modalidade, superando a premiação de 2023.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Polícia apreende 1,4 mil metros quadrados de redes de pesca em SC

Inscrições para o Brasil Publisher Awards são prorrogadas até 20 de novembro

Casal se mata durante briga e filho de 11 anos só percebe horas depois: ‘Estava de fone’