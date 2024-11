Melhorias significativas na delegacia de São Bento do Sul Segundo a prefeitura, o prazo previsto para a conclusão da reforma é de três meses ND Mais|Do R7 16/10/2024 - 18h29 (Atualizado em 16/10/2024 - 18h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O prédio da Delegacia Regional de Polícia de São Bento do Sul, no Planalto Norte catarinense, passará por uma série de melhorias, conforme anunciado pela prefeitura após a assinatura da ordem de serviço na terça-feira (15). A empresa PRK Engenharia e Construções foi a vencedora do processo licitatório.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Reforma de R$ 198 mil em delegacia do Norte de SC inclui melhorias para vítimas de violência

• Pai é preso por estupro de vulnerável em Xaxim; filha tinha 10 anos

• Idoso encontrado morto em atracadouro de Balneário Camboriú é identificado e tinha 74 anos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.