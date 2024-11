Melizza: A voz do feminejo e os desafios da música independente Neste novo episódio do Plural POPcast, o podcast de cultura do Grupo ND, a convidada é a cantora manezinha Melizza, a nossa referência... ND Mais|Do R7 18/10/2024 - 18h09 (Atualizado em 18/10/2024 - 18h09 ) twitter

O quinto episódio do Plural POPcast recebe cantora e compositora Melizza, a rainha do “feminejo” em Santa Catarina. Ela é manezinha, começou cantando em barzinhos com um repertório mais voltado para o pop rock e até samba, e somente depois foi encantada pela música sertaneja. Hoje tem 11 músicas autorais, mais voltadas para o pop sertanejo, e tem um público muito cativo por todo o Estado.

