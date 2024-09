Memphis Depay pode se tornar o jogador mais caro da América do Sul O Corinthians está acertando a contratação do atacante holandês Memphis Depay, 30 anos, com contrato de duas temporadas ND Mais|Do R7 06/09/2024 - 19h51 (Atualizado em 06/09/2024 - 19h51 ) ‌



O Corinthians está próximo de anunciar a contratação do atacante holandês Memphis Depay e, com isso, torná-lo o jogador mais bem pago de toda a América do Sul. O atleta de 30 anos estava no Atlético de Madrid.

