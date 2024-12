Menina de 10 anos morre após se afogar por ter o cabelo sugado em piscina de resort de luxo Menina ficou submersa por 7 minutos após ter o cabelo sugado em piscina; ela ficou 11 dias internada em estado grave, mas não resistiu... ND Mais|Do R7 07/12/2024 - 23h48 (Atualizado em 07/12/2024 - 23h48 ) twitter

Manuela Cotrin Carosio, de 10 anos, morreu na última quarta-feira (4), após ficar internada em estado grave desde o dia 23 de novembro, quando se afogou na piscina de um resort de luxo em Campinas. Ela teve o cabelo sugado e permaneceu submersa por 7 minutos.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

