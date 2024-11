Menina de 12 anos é resgatada após afogamento em Florianópolis A criança se afogou ao cair em uma corrente de retorno na praia dos Ingleses, no Norte da Ilha, enquanto visitava o local com a família... ND Mais|Do R7 21/10/2024 - 19h29 (Atualizado em 21/10/2024 - 19h29 ) twitter

Uma menina de 12 anos se afogou na praia dos Ingleses, em Florianópolis, por volta do meio-dia desta segunda-feira (21). A criança é natural de São Paulo e visitava a praia com a família no momento da ocorrência.

