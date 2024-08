Menino de 11 anos é atacado por cobra em Jaraguá do Sul Uma criança de 11 anos foi picada por uma cobra jararaca na última quarta-feira (27), em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina... ND Mais|Do R7 29/08/2024 - 15h11 (Atualizado em 29/08/2024 - 15h11 ) ‌



Uma criança de 11 anos foi picada por uma cobra jararaca na última quarta-feira (27), em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. O incidente ocorreu no bairro Três Rios do Norte. A criança está em observação no pronto atendimento do Hospital e Maternidade Jaraguá.

