Menino de 4 anos é ferido por bala perdida enquanto se divertia A criança brincava no sítio quando sentiu a bala perdida na cabeça; um Boletim de Ocorrência foi registrado e a Polícia Civil investiga... ND Mais|Do R7 16/10/2024 - 00h08 (Atualizado em 16/10/2024 - 00h08 )

Uma criança de quatro anos de idade foi atingida por uma bala perdida em Herval d’Oeste, Meio-Oeste de SC. O menino brincava em um sítio no interior do município com a família quando sentiu algo na cabeça, no domingo (13).

