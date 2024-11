Menino não será responsabilizado por massacre de animais em fazendinha De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, medidas socioeducativas só podem ser aplicadas para menores acima dos 12 anos... ND Mais|Do R7 15/10/2024 - 17h49 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h49 ) twitter

A criança que matou 23 animais, em uma fazendinha em Nova Fátima, no norte do Paraná, não responderá criminalmente pelo massacre. A violência foi registrada no domingo (13), um dia após o espaço ser inaugurado na cidade. O menino, que visitou o lugar no dia anterior, invadiu o local, com um cachorro, e mutilou os animais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

