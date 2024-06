ND Mais |Do R7

Menos de 30% do público-alvo vacinado contra a dengue em SC A vacinação contra a dengue caminha lentamente em Santa Catarina. Somando as quatro regiões onde o imunizante é aplicado, apenas...

Alto contraste

A+

A-

A vacinação contra a dengue caminha lentamente em Santa Catarina. Somando as quatro regiões onde o imunizante é aplicado, apenas 27,04% do público-alvo recebeu as duas doses da vacina, número considerado baixo devido à incidência da doença no Estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• VÍDEO: Alunos botam fogo em sala de aula após experimento em escola

• “Chance for the World”: receba aí o novo clipe da banda End of Pipe

• VÍDEO: Estádio da Chapecoense amanhece cheio de pipoca; entenda o motivo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.