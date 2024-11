Micro-ônibus escolar capota em ribanceira de 20 metros em SC Micro-ônibus escolar capota em ribanceira de 20 metros em SC ND Mais|Do R7 08/11/2024 - 16h11 (Atualizado em 08/11/2024 - 16h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Micro-ônibus escolar capota em ribanceira

Um micro-ônibus escolar da Secretaria de Educação do município de Capinzal, no Meio-Oeste de Santa Catarina, saiu da pista e capotou em uma ribanceira de cerca de 20 metros. O acidente foi registrado no fim da tarde da quinta-feira (7), na comunidade de Vila Anchieta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o acidente e as declarações da secretaria de Educação.

Leia Mais em ND Mais:

Galerias irregulares no Rio Mathias são removidas durante operação em Joinville

Golpistas que vitimaram mãe de Carol Trentini movimentaram mais de R$ 7 milhões

Mulher tenta esfaquear outra durante retiro espiritual em SC