Milagre na Estrada: Passageiros Sobrevivem a Acidente Devastador na BR-116 Um acidente na BR-116, em Lages, deixou um veículo destruído na manhã desta sexta-feira (23). O carro colidiu com um caminhão que... ND Mais|Do R7 23/08/2024 - 20h11 (Atualizado em 23/08/2024 - 20h11 ) ‌



Um acidente na BR-116, em Lages, deixou um veículo destruído na manhã desta sexta-feira (23). O carro colidiu com um caminhão que transportava madeira. Mesmo com o impacto do acidente, o motorista do veículo e o passageiro, que estava no banco ao lado, sobreviveram.

