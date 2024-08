Milho em SC: Potencial de Colheita Surpreendente Sem Aumentar a Área Plantada Cada hectare plantado com milho em Santa Catarina pode render, em média, 4,2 toneladas a mais do grão se o agricultor adotar melhorias... ND Mais|Do R7 25/08/2024 - 11h21 (Atualizado em 25/08/2024 - 11h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Cada hectare plantado com milho em Santa Catarina pode render, em média, 4,2 toneladas a mais do grão se o agricultor adotar melhorias no manejo. Essa é a conclusão de um estudo desenvolvido pela Epagri em parceria com a equipe FieldCrops da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A produtividade média de milho registrada nos últimos anos no Estado é de apenas 6,9 toneladas por hectare.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Produtividade de milho: SC pode colher 1 milhão de toneladas a mais sem ampliar a área plantada

• Linha 720 do Formiguinha vai ter inclusão na rota a partir desta segunda, em Florianópolis

• Apae de Florianópolis celebra 60 anos com expansão e novos projetos sociais