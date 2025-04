Minha Casa, Minha Vida: complexo habitacional com 184 moradias será construído no Morro da Cruz Ordem de serviço que dá permissão para início das obras do complexo habitacional será assinada nesta quinta-feira (10) ND Mais|Do R7 09/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 09/04/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A prefeitura de Florianópolis vai assinar, nesta quinta-feira (10), a ordem de serviço para iniciar a construção do complexo habitacional da Caeira, localizada no Maciço do Morro da Cruz. As 184 unidades habitacionais são financiadas pelo Minha Casa, Minha Vida.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este importante projeto habitacional!

Leia Mais em ND Mais:

ORCALI transforma capacitação em diferencial para excelência nos serviços

FOTOS: Caminhonetes pegam fogo após acidente em Indaial

Adolescente haitiana vence batalha judicial em SC e garante entrada no Brasil sem visto