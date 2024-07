Ministério da Fazenda impõe regras para combater lavagem de dinheiro em sites de apostas

ND Mais |Do R7

As empresas operadoras de sites de apostas conhecidas, popularmente como bets, deverão prevenir crimes de lavagem de dinheiro no...

As empresas operadoras de sites de apostas conhecidas, popularmente como bets, deverão prevenir crimes de lavagem de dinheiro no Brasil, segundo portaria do Ministério da Fazenda. Multas de R$ 20 milhões, além da cassação da atividade das empresas serão aplicadas a quem não cumprir obrigações.

